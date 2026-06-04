長身の後藤にはセットプレーの攻守でも存在感を示してもらいたい(C)Etsuko MOTOKAWA2026年北中米ワールドカップ（W杯）開幕までカウントダウン状態に突入している日本代表。6月3日からは事前合宿地・モンテレイ入りしたが、当初予定の練習場がピッチコンディションの問題で使えず、新たな練習場を確保。そちらの方も必ずしも芝生の状態がいいとは言えなかったが、海外遠征を繰り返している選手たちは対処方法が分かっているは