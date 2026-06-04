時折見せる鋭い攻撃は、迫力があったオランダ。しかし、その精度はどうにも欠けていた(C)Getty Images本大会の幕開けを前に、精鋭軍団の緊張感が高まっている。現地時間6月3日、オランダ代表は国内でアルジェリア代表と親善試合で対戦。ポゼッションで試合を優位に進めながら、枠内シュート6本と決め手を欠き、86分に失点を喫して0-1と接戦を落とした。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターア