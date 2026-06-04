時折見せる鋭い攻撃は、迫力があったオランダ。しかし、その精度はどうにも欠けていた(C)Getty Images本大会の幕開けを前に、精鋭軍団の緊張感が高まっている。現地時間6月3日、オランダ代表は国内でアルジェリア代表と親善試合で対戦。ポゼッションで試合を優位に進めながら、枠内シュート6本と決め手を欠き、86分に失点を喫して0-1と接戦を落とした。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターア
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 3. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 4. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 5. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 6. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 7. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 8. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 9. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 10. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 1. 弁当200個キャンセル「なんで」
- 2. 旭川17歳殺害 両親は顔も見れず
- 3. 朝サイゼ まさかの「ガラガラ」
- 4. 弁当200個キャンセル 着信拒否
- 5. 強盗致傷 容疑者が警察に電話
- 6. 堀江氏に「マジで老害」発言謝罪
- 7. 男女4人死亡 小田原の家族と判明
- 8. 路上で女性重体 外国人が刺した?
- 9. 台風のたまご 6号と似たコースか
- 10. 母子殺害 警察の不手際に非難
- 1. 冷蔵庫がマンジャロだらけ 証言
- 2. 贈り物を手放せるようになった訳
- 3. ファミマのシュー 驚きのコスパ
- 4. 記号「#」どう呼ぶ? 世代差あり
- 5. カビ取って提供 暴露投稿が波紋
- 6. 容疑者夫婦の子 引き取り先は?
- 7. 「日本どうなろうと困らぬ」波紋
- 8. 困惑…浅草寺「超丸見えトイレ」
- 9. 自民、国民投票法改正案を国会提出へ 「速やかな審議入りを」
- 10. "幼稚すぎる"女性記者に批判殺到
- 1. 中国で化学兵器処理 邦人2人入院
- 2. 水牛 トランプ似でいけにえ回避
- 3. 無知だった…旭日旗登場動画修正
- 4. 寄生バエの幼虫 生産に影響か
- 5. 血まみれに…ドバイ案件の闇告白
- 6. 希で遺灰まく…住民から強い反発
- 7. マスク氏 史上初の1兆ドル長者に
- 8. 米とイラン、攻撃の応酬が激化
- 9. 「散歩の邪魔」お年寄りが道路脇の大量のポプラの綿毛に火を付ける、強風で車20台に延焼―中国
- 10. すき家でラーメン 試食レビュー
- 1. 出戻り息子 歓迎する本当の理由
- 2. 東証から強制退場 好機か
- 3. 10年前のエアコンは本当にお得?
- 4. 世界初 ノドグロ「完全養殖」
- 5. PayPay T&D子会社1300億円で買収
- 6. エアトレード百害あって一利なし
- 7. 小5で偏差値68の娘…4年前は40台
- 8. 伊藤園 緑茶原料の高騰に言及
- 9. インドは｢ロシアの格安原油｣で成長し､日本は｢物価高｣で自滅する…日本人をじわじわ貧困化させる"真犯人"
- 10. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化?
- 11. 東京都の出生数 10年ぶりに増加
- 12. 万博跡地サーキット建設可能性も
- 13. 日本の住宅 隙間だらけでも合法?
- 14. キオクシアの時価総額45兆円超に
- 15. 夫がボーナスの一部を毎年タンス預金しています。銀行に預けないことのデメリットは何かあるのでしょうか？
- 16. ｢阿部慎之助事件｣の本当の原因はAIではない…｢道具に使われる人｣と｢道具を使う人｣の決定的な差
- 17. 日経高騰もSBGだけ下落の理由
- 18. 【学術論文発表済】静岡県伊豆の国市のバザルト(R)ボディケアが50代の背中の張り・息苦しさ・低体温に変化。月1回半年の継続ケアで基礎体温が35.6℃から36.3℃へと上昇した最新症例を公開
- 19. 足回り中心にチューニング 「インプレッサWRX STI」に特別仕様
- 20. さらば“20世紀型経済モデル” 構造変化の端境期で次世代を読め！
- 1. ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
- 2. 8800円でiPadがMB Airに早変わり
- 3. Airbnbの開発チームが語るウェブサイトのAMP対応を諦めた理由
- 4. ホンダ、シビックTYPE R専用データロガーアプリ「LogR」発表。iPhone/Android対応
- 5. 「DREAME JAPAN」新製品発表会、日本未発売のスマートフォン「Dreame×nubia RS1」と「AURORA LS1」が展示
- 6. Google「Gemma 4 12B」発表 16GB環境でローカル実行可能、26B MoEに迫る性能
- 7. 2007年3月13日のヘッドラインニュース
- 8. 高さ9cmのハイヒールを履いた女性たちが全力疾走するレースの写真
- 9. 【トレンド用語特集】イジメや犯罪の温床に！暴走する学校裏サイト
- 10. 2007年11月29日のヘッドラインニュース
- 11. 「塩」をテーマにしたファミリーマート 男のスイーツ第10弾試食レビュー
- 12. カプチーノにラテアートを描く専用プリンタ
- 13. 76年間無事故だったおじいさん、ポルシェ2台と衝突するも無傷で生還
- 14. 【トレビアン動画】自動改札機の上の寝る『改札ねこ』が可愛すぎる
- 15. この漫画・アニメのケータイが出たら買いたい！ 5000人アンケート！
- 16. 弁当男子と歴女にオススメ！戦国武将のランチボックス『戦弁当（いくさべんとう）』
- 17. 美人レースクイーンが1分ずつ…
- 18. 100円商品が半額に、ブックオフオンラインがタイムセールを開催
- 19. NTTドコモ、トータルデコ対応の女性に向けたスマートフォン「P-07C」を8月7日から事前予約開始！8月13日発売予定
- 20. AKB篠田が宇多田、堀江氏抜くか
- 1. 長友佑都 功績称えるパッチ付与
- 2. 平野美宇めぐる報道 チーム声明
- 3. 阿部氏代理人 文春の報道に言及
- 4. 大谷が6勝目 捕手「すごいよ」
- 5. 大丈夫か? 大谷の仕草に不安視
- 6. 大谷 りくりゅうとの写真はNG?
- 7. 驚異の0.74 二刀流で大谷が躍動
- 8. 【ＤｅＮＡ】俳優・山本美月さんが２３日スペシャルゲストに セレモニアルピッチに挑戦
- 9. 菅野智之に球宴出場の可能性
- 10. 浦和 オナイウ阿道への処分発表
- 11. 韓国代表 FIFAランク100位に苦戦
- 12. 【安田記念／全頭診断】人気一角に「2.2.0.1」高好走率データ浮上 ”枠次第で”7歳馬も押さえ必須
- 13. W杯 水筒持ち込み全面禁止に
- 14. 張本智和「許されない扱い」直面
- 15. 阿部氏の後継者候補 現役選手か
- 16. 大谷翔平が6回0封も「厳しいな」
- 17. ニューカッスルが20歳の新鋭獲得に動く リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルも注目する才能
- 18. アーセナル、「完全復刻を希望したい」9つの名作ユニフォーム
- 19. 仏杯優勝＆仏リーグ2位に導いたRCランス指揮官、クリスタル・パレス新指揮官就任へ
- 20. 遠藤航 合宿初日の全体練習欠席
- 1. 京都市で米国籍男性が行方不明
- 2. 飯島直子が24歳年下と飲み報告
- 3. 櫻井翔「東京公演」の難しさ語る
- 4. 今井翼に異変？関係者も心配か
- 5. オスカー 尾碕真花の主張に反論
- 6. 表参道にジョングク ファン殺到
- 7. 木村拓哉とろろ爆食「嫌いでは」
- 8. 元教授 ソープで元看護師を希望?
- 9. 嵐の発売前DVD まさかの「転売」
- 10. 15kg増 福士蒼汰の近影に騒然
- 1. 「加齢臭が強くなる」原因は
- 2. 「有能な男」が育休を取った結果
- 3. 資生堂 洗顔「肌グミ」再登場
- 4. 「白」コンセプトの新スイーツ
- 5. 「アスパラあったら絶対コレにする！」暑い日にもさっぱり食べられる！簡単アスパラレシピ2選
- 6. こんな妻には愛想尽きます。夫が絶句する「妻の幻滅行動」４つ
- 7. スタバ 贅沢な2つのフラぺが登場
- 8. 関わらないようにしよう…。男性が女性から距離を置くようになる「原因」
- 9. ジュエリーブランド「ノジェス」が終了、7月から実店舗やECモールを順次クローズ
- 10. 【東京都新宿区】現役プロのヘアメイクが手掛けるサロンがオープン！新宿三丁目駅直結の便利な立地
- 11. 乾く前に“水分を仕込む”。40代からの肌を救う「￥3,000以下の高保湿化粧水」３選
- 12. 【松のや】33％オフは残り約10万食！公式Xがお得なクーポンの延長を発表
- 13. 米ならパニックに…優秀さに驚き
- 14. 上手な人はどこが違う？ ジャケットで「普通だけど可愛い」コーディネートの作り方
- 15. ドライブのお供はスマホ1つ！本格カーナビアプリ「ドライブシンクロナイザーG:O（ジオ）」提供スタート
- 16. 私の肌は若い？年齢の割にシミとしわが多いかをチェックしてくれるアプリ
- 17. セキュリティアプリ「Bluebox Security Scanner」ってなんだ？
- 18. 総量60キロ！チョコレートの等身大ハチ公が渋谷に出現 - ヒカリエや東急で展示
- 19. 仮装姿でバブルやスモークの中をラン！千葉で日本初の「ハロウィンダッシュ」開催
- 20. 【心理テスト】トイレットペーパーがない!? 対応でわかるマウンティングする派orされる派