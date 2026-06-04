物価高の中、せっかく買い物をするならお得に済ませたいもの。クーポンやキャンペーンをうまく活用すれば、買い物を楽しみながら家計を守ることができるかもしれません。All About編集部がピックアップした“今週末のキャンペーン情報”を5つ紹介します！1：クリスピー・クリーム・ドーナツクリスピー・クリーム・ドーナツでは、6月5日のドーナツの記念日「ナショナル ドーナツデー」、および日本上陸20周年を記念して、商品を1点