「フルグラ トロピカルココナッツ味」カルビーは、シリアルブランド売上No.1（インテージSRI＋データ：シリアル市場2025年1月〜2025年12月累計販売金額）の「フルグラ」から、ココナッツ味のグラノーラ生地に南国フルーツをトッピングした夏の定番商品「フルグラトロピカルココナッツ味」を6月8日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する。「フルグラ」は、オーツ麦やライ麦、玄米等の穀物を混ぜて香ばしく焼