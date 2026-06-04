松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、6月9日10時から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を販売する。「ネオトマトごろごろチキンカレー」人気のごろチキシリーズから、暑くなるこれからの季節にピッタリな新しいおいしさが登場する。従来のトマトカレーとは一味違う“ネオトマト”カレーは、ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる豊かな香り