アウトドア・スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「Alpen Outdoors」から、最高レベルの保冷性能と軽量性を両立した「軽量真空断熱6面クーラー30」を6月19日に販売を開始する。アルペンアウトドアーズは、夏場のキャンプをより快適に楽しむための選択肢として、ハードクーラーを凌駕する保冷性能を追求しながら、女性でも手軽に扱える軽量設計と、手に入れやすい価格帯を両立した製品を開発した。クーラーボックス