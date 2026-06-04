現在放送中のフジテレビ系ドラマ『銀河の一票』。政界を追い出された星野茉莉（演：黒木華）が、政治素人の元スナックママ月岡あかり（演：野呂佳代）をスカウトし、都知事選に挑むというストーリー。【グラフ】ここ5回の統一地方選挙における、地方議員の「当選率」にわかに脚光を浴びた「素人が選挙に立候補」という大胆行動だが、実は夢物語というわけではないのだ。100回以上の選挙に携わった星陵選挙研究所主宰・選挙コ