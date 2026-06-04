大雨の際に川の水位上昇を知らせるサイレンの訓練が熊本市で行われました。訓練は、坪井川と井芹川流域の39か所で行われました。■記録的大雨の教訓去年2025年8月の記録的大雨の際、職員の人為的ミスにより最大で3時間20分サイレンが遅れた熊本市。 ■永島由菜アナウンサー「去年の大雨の際、サイレンが遅れた問題を受け、およそ200の防災行政無線に自動でサイレンが鳴るシステムが導入されています」自動化の対象とな