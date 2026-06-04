記者団の取材に応じる中道改革連合の小川代表＝4日午後、国会中道改革連合の小川淳也代表は4日、立憲民主、公明両党との合流を巡り「早いに越したことはないが、明確に期限を切れるような状況にはない」と国会内で記者団に述べた。公明の西田実仁幹事長が中道への合流に関し、今国会会期末までに一定の方向性を出す考えを示したのに対し、慎重な姿勢を示した格好だ。小川氏は「3党がそれぞれ諸事情を抱えている」と主張。中道