◇プロ野球セ・パ交流戦 中日-ソフトバンク(4日、バンテリンドーム)中日が初回に2点を失いました。中日の先発・金丸夢斗投手は先頭の正木智也選手にサードゴロを打たせますが、この打球を捕った福永裕基選手が送球ミス。いきなりランナーを許します。その後送りバントと内野ゴロで2アウト3塁となると4番・栗原陵矢選手には初球をライトスタンドへ運ばれホームランで2点の先制を許しました。