勤務していた小学校２校で女子児童４人の下着を盗撮したなどとして、警視庁は４日、東京都港区、都内の公立小教諭の男（３９）を性的姿態撮影処罰法違反と不同意わいせつの容疑で再逮捕したと発表した。再逮捕は３日。発表によると、男は２０２４年４月〜２５年１０月、勤務していた都内２校の教室と体育館で、当時３年と６年の女児４人に対し、下着をスマートフォンで動画撮影したり、体育の指導名目でわいせつなポーズをさせ