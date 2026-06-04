【漫画】本編を読む『『理想の花嫁を探して幸せにして差し上げます』と言ったら、そっけなかった婚約者が何故か関わってきますが、花嫁斡旋頑張ります』（雨宮皐季：漫画、西根羽南：原作/キルタイムコミュニケーション）は、結婚相手の幸せのために身を引こうとする鈍感女性を描いたラブストーリーだ。主人公、セアラ・エリオット子爵令嬢は、10年間ギルバート・ノーマン公爵令息と婚約関係にある。しかし彼の冷たい態度や、ほ