それでもトロントは、まだ白旗を上げていない。ブルージェイズは３日（日本時間４日）、ツインズからシメオン・ウッズリチャードソン投手（２５）を金銭トレードで獲得したと発表した。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」と提携を結ぶカナダスポーツ専門局「ＴＳＮ」電子版は、ブルージェイズが７月末のトレード期限を待たず元有望株右腕を呼び戻したことで「低迷するチームにとって再進撃の号砲にも映る」と評している。この日、チ