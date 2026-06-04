漫才コンビ「矢野・兵動」の兵動大樹と吉本新喜劇・座員の川畑泰史が４日、大阪市内で行われた公演「この先１０年プロジェクト第３弾ふたり、静かに…！？」（６月１９〜２１日＝大阪・ＡＢＣホール）の取材会に出席した。同公演は、ＮＳＣの同期である川畑と兵動が個性豊かな演出家・脚本家とともに２０２４年から１０年間、さまざまな舞台公演を作り上げていくプロジェクトの一環で上演されるもの。３弾目の今回は、２３年