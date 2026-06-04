ソフトバンクの山本祐大捕手（２７）が４日、中日戦（バンテリン）のベンチ入りメンバーから外れた。前日の同戦で左手首の異常を訴えて途中交代。試合中に病院を受診し、小久保監督も「ちょっと心配」と懸念を示していた。この日は球場入りするも試合前練習には参加せず、ベンチにも入らない「上がり日」となった。今後も患部の状態を確認しながらの判断となりそうだ。山本祐は５月１２日にＤｅＮＡからトレード移籍。ここま