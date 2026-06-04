「総理大臣としての信頼に関わることでございます」「私の名誉にもかかわる、秘書の名誉にもかかわる、信用にもかかわる、政治の安定にもかかわる重大な問題です」5月28日の参議院厚生労働委員会で色をなしてこう反論したのは高市早苗首相（65）だ。「週刊文春」の報道に端を発した、高市事務所による「中傷動画疑惑」。当初から、高市陣営は疑惑を真っ向から否定。動画を作成した男性と「私も秘書も面識がない」と説明してきた。