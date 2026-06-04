ボーイズグループBTSのJINとも共演経験のある女優チ・イェウンが、重要なアドバイスを受けた。去る6月2日に公開されたNetflixのバラエティ番組『ユ・ジェソクの集まれ！破天荒ハウス』第9話では、出演者が食事をしながら会話する姿が収められた。【写真】兄妹？BTS・JINとチ・イェウンの仲良しSHOTこの日、チ・イェウンは肉を焼きながら「私、ソースが好きで。“お子様の味覚”だ」と話した。これを耳にしたタレントのユ・ジェソク