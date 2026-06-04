【モデルプレス＝2026/06/04】King ＆ Princeの永瀬廉が6月3日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。家に20本以上あったという物を明かした。【写真】キンプリ永瀬「スーツはDior」結婚式参列ショット◆永瀬廉「友達を家に呼んだりとかする人あるある」を明かす雨の話題の中で「僕ん家傘1本もないんですよ、こう見えて」と切り出した永瀬。「友達を家に呼