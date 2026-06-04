【モデルプレス＝2026/06/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月3日、自身のInstagramを更新。個性的な衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】指原プロデュース28歳美女「どうなってるのこの衣装」スタイル際立つ“闇落ちウサギ衣装”◆大谷映美里、闇落ちウサギ衣装で美脚＆美ウエストちらり大谷は「9ヶ月ぶりのラヴィット！ありがとうございます」とつづり、6月2日放送のTBS