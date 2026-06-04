RIIZEが、新アルバムの収録曲『Like a Bomb』を通じて、爆発しそうな恋の感情を表現する。RIIZEは6月4日13時、公式SNSを通じて、メンバーたちの自然体な旅行のビハインド映像とともに、収録曲『Like a Bomb』のハイライト音源を公開した。【写真】RIIZE、「日本に聖地が爆増」同曲は、リズミカルでファンキーなグルーヴに多彩なシンセサウンドを加えた魅力的なダンスナンバーだ。抑えきれないほど膨らむ感情を導火線に火がついた瞬