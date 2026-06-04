【モデルプレス＝2026/06/04】女優の山本美月が6月4日までに自身のInstagramを更新。イベントに参加した際の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳大河女優「オーラ隠せてない」人混みの中フェス参加◆山本美月、GOフェス参加のソロショット公開山本は「Go フェスお疲れ様でしたー！私は父と母と参戦。日焼け熱中症対策もしっかりと」とつづり、5月29日から6月1日にかけて行われた「Pokémon GO Fest」に参加した際の写