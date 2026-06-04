歌手BoAの近況投稿が反響を呼んでいる。BoAは6月3日に自身のインスタグラムを更新。【写真】BoAは「梅毒、エイズ」酷い落書き「久しぶりのトーク楽しかったです。見逃した方はYouTubeで見てくださいね」と綴り、仕事現場でのオフショットを公開した。公開された写真には、収録スタジオらしき場所でリラックスした表情を見せるBoAの姿が収められている。1枚目は親交の深い歌手のクリスタル・ケイと、2枚目はラジオDJやタレントとし