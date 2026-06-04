新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。往年の名作漫画の登場人物への熱い思いを明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、今月３日、名古屋市の松坂屋名古屋店で往年の人気漫画「北斗の拳」の主人公・ケンシロウの等身大黄金像が特別展示されたという記事を紹介。展示中の「金箔