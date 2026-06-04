◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月４日、美浦トレセンデビュー１２戦目で初の芝挑戦となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は、Ｗコースで単走。半マイルから調整程度だが、躍動感のある動きを披露。５２秒２―１１秒８で駆け抜けた。堀調教師は「２週前の時点でほぼ仕上がっているので、週末の追い切りはやらず、身のこなし、心身のバ