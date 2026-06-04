◆ファーム・リーグハヤテ５―９巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人２軍はハヤテに９―５で勝利。７連勝を飾り、３４勝２２敗１分で貯金１２となった。２回に岡田悠希外野手（２６）の適時二塁打で先制。３回には２点を追加し、なおも２死満塁から山瀬慎之助捕手（２５）の右中間への走者一掃の適時二塁打で、この回５得点と打線がつながった。４回にはリチャード内野手（２６）が左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち