◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）１日に育成から支配下に復帰したＤｅＮＡの左腕・庄司陽斗（２５）が４日、１軍練習に参加した。「平均球速は上がって、ストレートも前に比べたらよくなっている。どんどん押していけたら。闘志むき出しでいきたい」と気合をにじませた。相川監督は先発として起用する方針を示唆。３年目の１軍デビューへ「キャンプ、春先からいい球を投げている。もうちょっ