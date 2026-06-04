お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇が４日、都内で企画ライブ「罰ゲーム倶楽部」（２８日・グレースバリ銀座）の取材会に出席した。「すごろく」とバラエティーの定番「罰ゲーム」を融合させた、インバウンド・海外への展開を見据えた斬新なエンターテインメントライブ。吉村は今までで印象に残っている罰ゲームとして「電気しびれエイ、電気ナマズみたいなエイがいるんです、本物のそれを握れって言われた（罰ゲームが印