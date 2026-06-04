◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―ソフトバンク（４日・バンテリンドーム）ソフトバンク・栗原陵矢が初回に２ランを放った。先頭の正木が三失で出塁すると、その後２死三塁となり１打席目に入った。中日・金丸の初球の変化球を捉え、打球は右翼スタンドに着弾。１７号２ランで先制した。「フォークを完璧に捉えることができました。しっかり自分のスイングができたと思います。先制のホームランといい形をつくることが