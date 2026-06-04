池田知事に意見書を提出する久米川啓委員長 4日、香川県立丸亀病院の建て替えに反対する意見書が提出されました。 医療関係者らでつくる「整備検討委員会」の久米川啓委員長が、香川県の池田知事に意見書を提出しました。 意見書では「赤字が続く丸亀病院の運営を維持することは困難であり、建て替えは撤回すべき」とし、「今後の精神科医療は単科医療ではなく、精神身体合併症への対応も含めて総合病院が担うべき