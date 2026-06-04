梅の実の収穫岡山後楽園岡山・北区 初夏の風物詩です。岡山後楽園では毎年この時期に園内の梅の実の収穫をしています。2026年は台風の影響で日程を延期し、4日に始まりました。 5日にかけて約10人の作業員が「白加賀」や「鴬宿」など約20種類の梅の実を収穫します。 台風によって落ちてしまった実もあるということですが、品質は良好で大きく育ったということです。 この時期らしい光景を見ようと、観光客