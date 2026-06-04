【いちご100％ Desktop Cute 西野つかさ】 6月3日 公開 タイトーは、プライズ賞品「Desktop Cute」より「いちご100％」に登場する「西野つかさ」を発売すると6月3日に発表した。 本製品は座り姿のフィギュアでキャラクターを表現する「Desktop Cute」シリーズで「西野つかさ」を再現したフィギュア。手にいちごを持ち、スカートの上などにも散らされた4つのいちごは