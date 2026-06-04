◆第２９回大和川大会（５月３０日・グレープヒルスポーツ公園）▽中学生の部・決勝神戸ボーイズ５―３南都ボーイズ「第２９回大和川大会」も決勝が行われ、神戸ボーイズ（兵庫県東支部）が大会初Ｖ。ジュニアの部は大津瀬田ボーイズ（滋賀県支部）が制した。最終打者の三飛がグラブに収まると、神戸ナインがマウンドへ駆け出した。序盤に重ねた５得点を守って逃げ切り。大会初優勝で、出場３１チームの頂点に立った。初回