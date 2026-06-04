◆ＺＥＴＴ旗争奪第３３回日本少年野球中四国春季大会（５月３０、３１日・倉敷市営球場ほか）▽中学生の部・決勝宇和島ボーイズ９―８金光ボーイズ＝延長８回＝「ＺＥＴＴ旗争奪第３３回日本少年野球中四国春季大会」（報知新聞社など主催）の決勝が、５月３１日に行われた。中学生の部は宇和島ボーイズ（四国支部）が１３年ぶり２度目の制覇。小学生の部は大洲ボーイズ（同）が初優勝を飾り、中四国王者に輝いた。「