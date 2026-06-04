これからの大雨の季節を前に長野市では4日、土砂災害などを想定した非常招集訓練が行われました。長野市職員「レベル4土砂災害危険警報の発表と同時に対象3地区へ警戒レベル4 避難指示を発令しました」5月28日に運用が始まった新しい防災気象情報を用いた長野市の訓練。梅雨前線の影響で長野市にレベル4の土砂災害危険警報が発表され、大規模な土砂崩落などが発生した想定で行われました。訓練では、職員282人を緊急招集。長野市職