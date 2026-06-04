今月７日に行われるレアル・マドリード（スペイン）の会長選挙へ向けて両陣営のアピールが激化、公約としてチーム補強の目玉を明かし始めている。新人のスペイン人実業家のエンリケ・リケルメ氏がノルウェー代表ＦＷアーリング・ハーランドの獲得を約束する一方、再選を目指すフロレンティーノ・ペレス氏はジョゼ・モウリーニョ監督の再任とフランス代表ＤＦイブラヒマ・コナテの獲得をするとしている。スペインのスポーツ紙、マ