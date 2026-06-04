6人組グループ・Kis-My-Ft2の千賀健永が4日、都内で行われた『素まつげビューティーアワード』授賞式に登壇した。美しい自まつげ（素まつげ）をもつ著名人を次世代のビューティーアイコンとして表彰する同賞において、20代部門に本田望結、30代部門に千賀、40代部門に矢田亜希子が選出された。【全身ショット】ビシッと黒ジャケットでキメた千賀健永千賀は「このまつ毛は母の遺伝。このようなすてきな賞をいただけたのは母のお