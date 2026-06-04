櫻坂46 四期生による単独公演『櫻坂46 四期生LIVE』が6月2日・3日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて開催された。最終日となった2日目公演の公式レポートが到着した。【ライブ写真34枚】2年目とは思えない圧倒的なパフォーマンスを見せた四期生昨年4月にグループ加入が発表され、同年6月20日に東京・有明アリーナで行われた『櫻坂46 四期生 First Showcase』でステージデビューを飾った四期生だが、期別ライブは昨年11月の『新