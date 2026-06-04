「ヤクルト−ロッテ」（４日、神宮球場）ヤクルト・伊藤智仁２軍チーフ投手コーチ（５５）がファーストピッチセレモニーを務めた。「洋服の青山」が提供する球団公式スーツを着用して神宮球場のマウンドに久々に登場。ワンバウンド投球を披露すると大きな拍手と歓声が起こった。池山監督が満面の笑みで見守った。ベンチからは笑いも起こっていた。伊藤コーチは「（神宮のマウンドは）覚えてないぐらい久しぶり。スライダー