俳優でフィギュアスケーターの本田望結が4日、都内で行われた『素まつげビューティーアワード』授賞式に登壇した。美しい自まつげ（素まつげ）をもつ著名人を次世代のビューティーアイコンとして表彰する『素まつげビューティーアワード』として、20代部門に本田、30代部門に千賀健永、40代部門に矢田亜希子が選出された。【全身ショット】足首チラリ！清楚な白ドレスで登場した本田望結トロフィーを受け取った本田は「幼い頃