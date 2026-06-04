ランジェリーブランド「SCUU（スクー）」が、ブランド初となるPOPUP SHOPをアトレ恵比寿で開催します。会場では2026年春夏の新作アイテムや人気商品の再入荷アイテムに加え、先行発売商品も登場。ランジェリーだけでなく、カップ付きインナーやワンマイルウエアなど、日常に寄り添うアイテムも豊富に揃います。SCUUならではの美しいシルエットと心地よい着用感を実際に体感できる特別なイベントです♡