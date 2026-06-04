「第６４回六甲盃」（４日、園田）２番人気で地元のダンテバローズが２番手から差し切り、ＪＲＡから転入して３連勝で重賞初制覇を成し遂げた。２着は５番人気のインベルシオンが逃げて粘り込み、３着には３番人気のエイシンレオが後方から鋭く伸びて入った。ダンテバローズが予定通りに六甲盃を制覇した。大逃げを打ったインベルシオンに２周目向正面では５馬身も離されていたが、最後は難なく差し切った。「ＪＢＣを目指し