食料品の消費税減税をめぐって自民党の小野寺税調会長は、各党が制度設計で一致できれば、法案の成立を待たずに事業者が準備を早められるとの認識を示しました。自民党の税制調査会はきょう午後、「インナー」と呼ばれる幹部会合を開き、超党派の「国民会議」で議論が進む食料品の消費税減税について、1%への引き下げであれば半年以内に対応できるとした政府の調査結果が報告されました。会合では、減税を実施する場合、どのタイミ