香取慎吾（49）が4日、東京・六本木ヒルズで映画「Michael／マイケル」（12日公開、アントワーン・フークア監督）ジャパンプレミアレッドカーペットパーティーに登場した。この日は紺のスーツで登場。大歓声を浴びながらレッドカーペットを歩いた。ステージ上では会場のBGMに合わせキレのあるダンスを披露し、招待客を沸かせた。同作は、2009年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米歌手のマイケル・ジャクソンさんの半生を映