愛媛県大洲市議の村上常雄容疑者（大洲市議会ホームページより）愛媛県警は4日、ごみ収集業務の許可取り消し処分をしないよう市職員へ働きかけた見返りに、業者側から現金100万円を受け取ったとして、あっせん収賄の疑いで大洲市議村上常雄容疑者（67）＝大洲市＝を逮捕した。県警によると、2025年9月ごろ、家庭ごみの収集を市から委託されていた業者が事業用のごみを混ぜて焼却施設に搬入したことが発覚。市の許可取り消しを