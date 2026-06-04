お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が4日、都内で自身が企画したライブ「罰ゲーム倶楽部」（6月28日、東京・グレースバリ銀座店）に向けた取材会を行った。バラエティーの定番「罰ゲーム」と「すごろく」を融合させた同企画。止まったマス目に書いてある罰ゲームを受けながら進み、最初にゴールしたチームの勝利となる。吉村自身もプレイヤーとして参加する。「お酒やお食事を楽しみながら、『イカゲーム』の富豪