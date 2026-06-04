テレビ東京の吉次弘志社長は４日、定例記者会見で、ＮＨＫが動画配信大手ネットフリックスで過去の番組の配信を再開することについて、「受信料で成り立っているＮＨＫが、あたかも民間企業と同じようにコンテンツを提供すること自体、少し自制的であるべきではないか」などと苦言を呈した。ＮＨＫは今月下旬から、大河ドラマ「軍師官兵衛」や連続テレビ小説「まんぷく」などを順次、ネットフリックスで配信。今年度は１９作品