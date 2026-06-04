吉本新喜劇の川畑泰史（58）と、漫才コンビ「矢野・兵動」兵動大樹（55）による「この先10年プロジェクト第3弾」の取材会が4日、大阪市内で行われた。NSC同期（大阪9期）の2人が取り組む新作舞台は「ふたり、静かに…！？」（脚本・演出＝岡部尚子）。2023年5月に、あめくみちこ、竹内郁子、小川菜摘によって上演された舞台が今回、川畑・兵動のためにアレンジされた。「会話劇とあるように、とにかくセリフがたくさんあるんです。