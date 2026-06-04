ギタリスト布袋寅泰（64）が4日、インスタグラムを更新。45周年記念ツアーを9月から開催すると発表した。ギターを構えたポーズの写真をアップ。「HOTEI the LIVE 2026 "45th Celebration GIGS" STAY WILD TOUR」とつづり、アーティスト活動45周年を迎えた節目イヤー。「まだまだ、いくぜ」と意気込みを書き込んだ。ツアーは9月5日の群馬公演から全国21カ所27公演を予定している。「45周年のCelebration Yearは、まだ終わらない」と