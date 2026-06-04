コメが余って価格が下がっている中、米穀店では現状どうなっているのでしょうか。 【写真を見る】倉庫には“大量のコメ” 抱える在庫は例年の約2倍｢新米が出るまでになくしたい｣ 中東情勢の影響で袋は入りづらく 訪ねたのは、愛知県岡崎市にある渡辺米穀店。“令和のコメ騒動”には苦しんできましたが、やっと販売価格が落ち着いてきました。 （渡辺米穀店 渡邊正明店主）Q.5キロで3100円 去年と比べたら相当安い？「この値段で