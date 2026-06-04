テレ東では、6月11日（木）夜6時25分より、特別バラエティ番組「そもそもミステリー」を放送いたします。MCを務めるのは、持ち前のピュアな好奇心を武器にアーティスト・俳優として唯一無二の存在感を発揮し続けている郄橋海人（King & Prince）と、圧倒的なワードセンスとキャラクターでバラエティ界を席巻するミステリー初心者代表・津田篤宏（ダイアン）という異色の豪華初タッグ！【動画】MCはキンプリ郄橋海